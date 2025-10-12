В Иванове таксист отгрыз ногти пассажирке за плохой отзыв

В Иванове таксист напал на пассажирку из-за плохой оценки поездки. Буйный водитель отобрал у нее телефон и скрылся, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина отказался ехать до нужного адреса. Пассажирка осталась недовольна, поставила ему одну звезду и написала плохой отзыв.

«Мужчина же припарковал где-то свой автомобиль и подошел ко мне, и затем стал вырывать телефон из рук», — рассказала пострадавшая.

В ходе потасовки таксист умудрился отгрызть длинные ногти на двух пальцах девушки. Снимки пострадавшей опубликовал Telegram-канал «Информатор». На прикрепленных фото также заметны большие синяки на кистях.

Задержали водителя очевидцы еще до приезда полиции. По факту нападения МВД и СК проводят проверку.

Ранее в Петербурге водитель такси обстрелял местного жителя из-за ошибочного перевода денег.