Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в Анталью

Самолет с российскими туристами вернулся в аэропорт Антальи из-за неполадок

Фото: РИА «Новости»

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило издание 78.ru.

ЧП произошло 1 августа. Сейчас пассажиры уже находятся в Северной столице. В беседе с журналистами несколько туристов рассказали, что члены экипажа во время возвращения в Анталью объяснили, как вести себя при экстренной посадке. Некоторые после этого начали паниковать.

Одна девушка призналась, что уже успела попрощаться с жизнью. При этом ни кислородные маски, ни спасательные жилеты надеть их не просили.

Другой пассажир отметил, что самолет трясло с самого взлета.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что командир решил вернуться в аэропорт вылета согласно инструкции и совершил посадку в штатном режиме.

В июле самолет Sukhoi Superjet, летевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минеральных водах.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте