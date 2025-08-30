Пассажирка самолета навсегда оглохла из-за разгерметизации салона

Пассажирка самолета авиакомпании Delta Air Lines, летевшего из Солт-Лейк-Сити в Портленд, навсегда оглохла из-за разгерметизации салона во время взлета. Об этом сообщило издание PYOK .

По данным издания, Джейси Персер из Юты подала в суд на авиакомпанию за халатность после произошедшего 15 сентября 2024 года. Самолет вылетел рано утром, но через 16 минут после взлета экстренно сел в Солт-Лейк-Сити.

Пока самолет набирал высоту, пилоты получили предупреждение о разгерметизации салона и выровняли его на высоте девяти тысяч футов (2,74 километра). На борту находились 140 пассажиров, включая детей. Все они почувствовали себя плохо из-за разгерметизации салона.

Некоторые пассажиры жаловались на сильную боль в ушах, у кого-то пошла кровь из-за разрыва барабанной перепонки. На борт поднялись медики для оказания помощи. Некоторых пассажиров госпитализировали.

«В своей жалобе на компанию Delta Джейси утверждает, что получила „тяжелую травму“ из-за неисправности системы герметизации и навсегда потеряла слух», — говорится в материале.

Женщина утверждает, что авиакомпания не обеспечила надлежащее техническое обслуживание самолета.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что агентство проверит ситуацию с обмороками пассажиров на рейсе Анталья — Москва.