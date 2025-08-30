Росавиация проверит ситуацию с обмороками пассажиров рейса из Турции

Сотрудники Росавиации установят детали происшествия, произошедшего с пассажирами во время рейса Анталья — Москва. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

Он привел информацию из соцсетей о том, что пассажиров несколько часов держали в самолете с неработающими кондиционерами. В салоне из-за этого было очень душно и некоторым людям понадобилась медицинская помощь.

Кореняко отметил, что авиакомпании Southwind Airlines направили официальное требование немедленно предоставить отчет о ЧП и предпринятых шагах для предотвращения его повторения.

По словам представителя Росавиации, в зависимости от полученного от перевозчика ответа будет принято решение о необходимости обращения в авиационные органы Турции.

Ранее сообщалось, что после завершения посадки самолет рейса Анталья — Москва не взлетел. На его борту было около 500 человек. В салоне была жара свыше 30 градусов. Через два часа туристов ненадолго выпустили подышать воздухом на улице, но затем их вернули в самолет.