Пассажирам задержанных рейсов в Сочи предоставили гостиницы

Пассажиров, рейсы которых задержали из-за опасности БПЛА в Сочи, обеспечили всем необходимым. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Андрей Прошунин.

Он уточил, что путешественникам предоставили жилье и питание.

«Спасибо отелям и гостиницам за содействие авиакомпаниям в вопросах размещения», — подчеркнул градоначальник.

Из-за ограничительных мер несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Прошунин добавил, что атаки со стороны ВСУ вносят коррективы в привычную жизнь жителей Сочи и гостей курорта. Он призвал россиян сохранять спокойствие и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

«Сейчас крайне важны наша сплоченность и правильная реакция на происходящее», — отметил мэр.

Вечером 17 марта в Сочи трижды звучали сирены воздушной тревоги. В связи с режимом угрозы БПЛА в аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Утром 18 марта мэр предупредил, что детей пока не следует отправлять в школы и детсады.