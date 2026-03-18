Мэр Сочи призвал не отправлять детей на занятия из-за угрозы БПЛА

Детей не следует отправлять на занятия во время угрозы атаки БПЛА, которая сохраняется в Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале .

Он уточнил, что детсады и школы готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места.

«Руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия, чтобы исключить нахождение на улице», — рекомендовал мэр.

Он призвал дождаться отмены беспилотной опасности и соблюдать все меры предосторожности. Эти рекомендации касаются и студентов.

В Краснодаре в результате ночной атаки украинских БПЛА погиб мирный житель.