Пассажир летевшего из Саратова в Москву самолета умер перед посадкой

Мужчина скончался на борту самолета, следовавшего из Саратова в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Пассажиру стало плохо во время перелета рейсом DP-6864 из аэропорта Гагарин в Шереметьево. В салоне присутствовал врач, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался от сердечной недостаточности за полчаса до приземления.
Ранее стало известно, что пассажирка умерла на борту экстренно севшего в Казахстане лайнера Nordwind. Воздушное судно следовало из Екатеринбурга в Сочи. Реанимировать женщину не получилось.
В конце апреля летевший в Магас самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира.
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