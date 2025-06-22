Пассажир летевшего из Саратова в Москву самолета умер перед посадкой

Мужчина скончался на борту самолета, следовавшего из Саратова в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Пассажиру стало плохо во время перелета рейсом DP-6864 из аэропорта Гагарин в Шереметьево. В салоне присутствовал врач, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался от сердечной недостаточности за полчаса до приземления.

Ранее стало известно, что пассажирка умерла на борту экстренно севшего в Казахстане лайнера Nordwind. Воздушное судно следовало из Екатеринбурга в Сочи. Реанимировать женщину не получилось.

В конце апреля летевший в Магас самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира.