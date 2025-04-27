Летевший в Магас самолет «Победы» сел в Волгограде из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Москвы в Магас, совершил посадку в Волгограде из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщило РИА «Новости».

По предварительной информации, у пассажира рейса DP 6903 во время полета резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Командир корабля принял решение о посадке.

Члены экипажа пытались оказать помощь пассажиру, однако после приземления медикам оставалось только констатировать смерть. Причины случившегося не уточняются.

Ранее стало известно, что российский турист умер в самолете по пути в Египет. Страдавший астмой мужчина стал задыхаться примерно через час после вылета из Москвы в Хургаду.

Воздушное судно вернулось в столичный аэропорт Внуково, однако спасти пассажира не удалось.