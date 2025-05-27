Пассажирка умерла на борту экстренно севшего в Казахстане лайнера Nordwind

Самолет, летящий из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, лайнер авиакомпании Nordwind планирует экстренно сесть в Актобе. Всего на борту самолета находятся 564 пассажира.

Позже Telegram-канал отметил, что пассажирка умерла.

Ранее самолет Ан-24 при посадке в аэропорту Киренска выкатился за пределы ВПП. Одна из пассажирок рассказала, что во время ЧП в салоне произошло задымление. По ее словам, переднее шасси влетело в ямку, и борт на полной скорости стал лететь вперед.

Когда самолет остановился, экипаж начал проводить экстренную эвакуацию. Всего на борту Ан-24 находился 51 человек.