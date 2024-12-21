Парочка в Подмосковье уединилась в гараже и погибла

Тела молодых девушки и парня нашли в закрытом военном городке Чехов-2 в Московской области. Об этом сообщил kp.ru .

По информации источника, погибшему парню было 17 лет, а девушке — 16. Они устроили себе свидание и решили укрыться от посторонних глаз в гараже родителей подростка.

Ночью было холодно, поэтому пара завела автомобиль, чтобы согреться, но совершено забыла про выхлоп с токсичным угарным газом. Гараж был закрыт, вентиляция отсутствовала, поэтому молодые люди погибли в считаные минуты.

Из-за долгого отсутствия влюбленных их родители забили тревогу. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли запертый изнутри гараж и обнаружили тела молодых людей без признаков жизни.

Ранее в декабре три человека, в том числе дети, отравились угарным газом в Нижегородской области из-за неисправности в бытовой колонке.