Три человека, в том числе дети, отравились угарным газом в Нижегородской области

В Нижегородской области медики доставили в больницу трех человек, которые отравились угарным газом. В числе пострадавших — мать и двое детей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Вечером 15 декабря в Арзамасе жильцы дома на улице Березина почувствовали недомогание. Одного ребенка после осмотра практически сразу отпустили домой, мать и второй ребенок пока находятся в больнице.

Правоохранители начали проверку. Сообщается, что в доме установлена газовая колонка.

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