Парашютист насмерть разбился в Московской области

В Московской области насмерть разбился парашютист. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, 30 августа мужчина 1979 года рождения выполнил прыжок с вертолета Ми-8 и при приземлении получил несовместимые с жизнью травмы. СК начал проверку по факту ЧП.

«Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash, ЧП произошло в клубе «Аэроград». Погибшим оказался 46-летний кандидат в мастера спорта по парашютному спорту Дмитрий З., он скончался еще до прибытия скорой помощи.

«Аэроград» в Telegram-канале объявил об отмене всех прыжков в воскресенье, но комментариев по случившемуся не было.

«Дорогие спортсмены и тандем-пассажиры. С понедельника мы снова с вами. Следите за новостями», — отметили в пресс-службе.

В январе опытный парашютист погиб при прыжке в Омской области.