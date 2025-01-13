Не раскрылись оба парашюта. Опытный экстремал насмерть разбился под Омском

В Омской области при прыжке с высоты 1500 метров погиб 57-летний парашютист. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Погибший был опытным экстремалом. В 2022 году он совершил юбилейный 100-й прыжок.

Но на этот раз при прыжке рядом с аэродромом Камышино в Таврическом районе возникли проблемы. Сначала не раскрылся основной парашют, потом не сработал и запасной. Мужчина скончался при падении.

Омский следственный отдел на транспорте передал материалы по проверке в военную прокуратуру. В надзорном органе также проведут проверку по факту гибели парашютиста.

Ранее в Коломне при прыжке с парашютом разбился экс-владелец радиостанций «Русское радио — Рязань» и «Европа + Рязань» Сергей Цыганов. Его успели доставить в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми. В тот же день мужчина скончался.