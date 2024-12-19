«Паники не было». Пострадавший при столкновении поездов под Мурманском рассказал об аварии

Первыми после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области начали помогать местные жители. Об этом сообщил 360.ru пострадавший Владимир.

«Кстати, паники не было», — подчеркнул мужчина.

Владимир в момент столкновения находился в третьем и наиболее пострадавшем вагоне поезда № 11 «Мурманск — Санкт-Петербург». Владимир вспомнил, что в момент столкновения состав прибывал на станцию, поэтому ехал медленно. После аварии на помощь пришли местные, у которых с собой ничего не было, «только железяки». Одну из женщин заклинило в вагоне, ее пытались вызволить около часа. Очевидец признался, что из всех пострадавших в третьем вагоне его травмы оказались самыми легкими. Сейчас он находится в больнице, но уже завтра должен уехать домой.

Пассажирка поезда Алена, находившаяся в первом вагоне, отметила, что она и ее попутчики не пострадали и ничего не увидели.

«Нам не досталось, нам повезло. Нас просто тряхнуло», — уточнила женщина и добавила, что паники не было.

После столкновения поезд стоял без движения около пяти часов, а потом отправился дальше.

Ранее стало известно, что столкновение поездов в Мурманской области произошло из-за самопроизвольного движения грузового состава