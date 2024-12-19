Поезда в Мурманской области столкнулись из-за самопроизвольного движения грузового состава

Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области могло стать самопроизвольное движение неисправного грузового состава. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник в экстренных службах рассказал изданию, что ЧП возникло из-за движения неисправного состава с рудой с примыкающего пути. Предварительно, по этой причине поезд столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда, двигавшегося по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург.

Специалисты убрали с места аварии четыре грузовых вагона и один пассажирский. По данным собеседника агентства, пассажирский состав включал 13 двухэтажных вагонов.

Жертвами ЧП стали два человека. Из-за аварии также пострадал 31 пассажира, в том числе пятеро детей. В больницу попали 14 человек, четыре находятся в тяжелом состоянии. Компания РЖД пообещала выплатить родственникам погибших по 2,2 миллиона рублей.