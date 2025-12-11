«Паника была». Таксист раскрыл детали задержания курьера украинских мошенников в Москве

Москвич Тимофей Терехов, работающий таксистом, помог полицейским задержать курьера украинских мошенников. В беседе с 360.ru он рассказал, что вез девушку из Москва-Сити к жилому дому на Стартовой улице, а потом обратно.

«Она подошла к бабушке, и я прекрасно понимал, что она не знакома с ней, потому что вообще не знала, куда идти, в какой подъезд. Подошла к бабушке, забрала пакет и ушла. Села в машину. Я сразу плюс-минус понял, что происходит», — отметил он.

Таксист начал расспрашивать пассажирку о происходящем, и она придумала отговорку, что забирала сувенир от ее родной бабушки из Белоруссии. Терехов понял, что, скорее всего, это мошенники.

«Нашел ближайший патруль, остановился, вышел, доложил ситуацию сотрудникам, ну, а они уже сделали свою работу», — сказал водитель.

Он добавил, что сначала девушка была спокойной, но когда он начал задавать ей вопросы, занервничала.

«Начала писать своим кураторам, вести себя странно. Ну, а после того, когда пошла к ней полиция, там вообще уже паника была», — добавил Терехов.

Ранее бдительный таксист отвез в полицию начиненную деньгами банку варенья и спас пенсионера от мошенников. Водитель заподозрил неладное, потому что доставка стоила слишком дорого.