Бдительный таксист отвез в полицию начиненную деньгами банку варенья и спас пенсионера

Пенсионер едва не отдал мошенникам почти полмиллиона рублей в банке с вареньем

В Кузбассе бдительный таксист помог полицейским раскрыть мошенничество против пенсионера. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Ленинске-Кузнецком таксист доставил в полицию подозрительную банку варенья. Он рассказал, что получил заказ от пожилого клиента на перевозку посылки из Ленинска-Кузнецкого в Кемерово.

Водитель заметил, что в свертке лежит банка варенья и несколько полотенец. Он заподозрил неладное, потому что доставка стоила слишком дорого. Ему показалось, что клиент попал под влияние мошенников. Тогда таксист обратился за помощью к полицейским.

«Сотрудники полиции изучили содержимое посылки и обнаружили в банке с вареньем сверток, в котором находились 425 000 рублей. Полицейские установили владельца наличных и пригласили его в отдел полиции», — отметили в пресс-службе.

Как оказалось, 78-летнему пенсионеру позвонил неизвестный, который сказал, что аферисты пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы избежать финансовых потерь, собеседник убедил пенсионера передать наличные деньги для зачисления на «безопасный счет».

Мошенники предложили упаковать деньги в пакет и спрятать его в банку с вареньем.

Ранее киберэксперт Тимофей Воронин напомнил, что почти все схемы мошенников в отношении пенсионеров начинаются со звонка по телефону. Злоумышленники пытаются украсть личные данные или СМС-коды для доступа к «Госуслугам». Затем они шантажируют пожилых россиян.