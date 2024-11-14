Памятник Ахмату Кадырову изрисовали в Москве

Baza: памятник Кадырову в Москве изрисовали, возможно, по заданию с Украины

Неизвестные в ночь на 13 ноября изрисовали в Москве памятник первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Коммунальные службы быстро заметили происшествие и оттерли краску, пока она не успела высохнуть. По одной из версий, пойти на это неизвестных вандалов могли убедить украинские мошенники.

Ранее аферисты заставили 22-летнюю жительницу Нижнего Новгорода бросить бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции и здание районной администрации. Против девушки возбудили уголовное дело о покушении на теракт.

Еще одна жертва мошенников сожгла номер в гостинице в Москве, искренне полагая, что тем самым помогает поймать злоумышленников.