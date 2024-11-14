Памятник Ахмату Кадырову изрисовали в Москве

Неизвестные в ночь на 13 ноября изрисовали в Москве памятник первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Коммунальные службы быстро заметили происшествие и оттерли краску, пока она не успела высохнуть. По одной из версий, пойти на это неизвестных вандалов могли убедить украинские мошенники.
Ранее аферисты заставили 22-летнюю жительницу Нижнего Новгорода бросить бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции и здание районной администрации. Против девушки возбудили уголовное дело о покушении на теракт.
Еще одна жертва мошенников сожгла номер в гостинице в Москве, искренне полагая, что тем самым помогает поймать злоумышленников.
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