Обманутая мошенниками студентка чуть не сожгла администрацию в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде студентка забросала районную администрацию и отдел полиции бутылками с зажигательной смесью. Пойти на преступление 22-летнюю девушку вынудили мошенники, сообщил Telegram-канал Baza .

Полицейские нашли возле отдела на Нижневолжской набережной осколки нескольких бутылок. От них шел резкий запах легковоспламеняющейся жидкости.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что три пивные бутылки в здание отдела полиции бросила молодая девушка. Преступница сбежала. Обошлось без возгорания.

Затем стало известно, что в тот же вечер неизвестная девушка бросила бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Нижегородского района. Злоумышленницей оказалась 22-летняя местная жительница. Через несколько часов сотрудники спецслужб задержали ее в Липецке.

На допросе девушка рассказала, что ее убедили совершить преступление телефонные мошенники. Они утверждали, что все ее деньги похищены, и единственный способ их вернуть — это атаковать отдел полиции и администрацию. После этого они посоветовали ей уехать в Липецк. На студентку завели уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Ранее две женщины подожгли офис «Единой России» в Перми. Преступницы использовали газовую горелку. При этом они случайно обожгли и себя — у одной из них загорелся рукав куртки. По одной из версий, злоумышленниц тоже заставили совершить поджог телефонные мошенники.