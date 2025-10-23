Во время пожара в доме супругов в деревне Соболиха в воздухе чувствовался не запах горящей проводки, а едкий и химический. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Татьяна.

«Вчера в 10 часов вечера я почувствовала запах гари, но дыма не увидела. Приехали пожарные, я подошла к этому дому, задымление на втором этаже. Пахло не проводкой, а химией. Стали выяснять, кто это, никто особо ничего не знает. Соседи рассказали, что жители дома из Москвы, а это у них дача», — пояснила она.

Татьяна добавила, что у погибших не было детей, а сами они жили достаточно скрытно.

«Мужчина еще дышал, когда приехала скорая. Потом сказали, что его не спасли. Информация про обнаруженные там вещи для меня была открытием. Они летом тут часто бывали, но мы не знали даже, как их зовут», — заключила женщина.

Ранее в Соболихе вспыхнул дом, спасатели нашли внутри тело женщины с колотыми ранами и мужчину без сознания, который позднее скончался. Жилище пары оказалось забито ритуальными принадлежностями: когтями для сбора крови, оккультными книгами, ножами, метлами и другими атрибутами.