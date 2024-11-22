Падение беседки-курилки на девушку в Подольске попало на видео

Момент падения беседки для курения на территории промышленного парка в деревне Гривно попал на видео. Конструкция насмерть придавила 22-летнюю девушку. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе компании Ozon, где работала девушка, подтвердили ее смерть из-за несчастного случая.

«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами», — добавили представители маркетплейса.

По информации источника 360.ru, погибшая — жительница Башкирии. В Подмосковье приехала на заработки. Была сотрудницей склада ПСЦ «Гривно».

По факту гибели девушки уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.