После гибели девушки в промышленном парке в Подольске возбудили дело
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели девушки из-за падения беседки-курилки в Подольске. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.
ЧП произошло во время шторма вечером 21 ноября на территории промышленного парка Гривно.
Из-за сильного порыва ветра на 22-летнюю девушку рухнула тяжелая металлическая конструкция, придавив ее. Пострадавшая умерла на месте случившегося.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — подчеркнули в пресс-службе.
Погибшей было 22 года. Следователи уже осмотрели место трагедии, в рамках дела проведут медицинскую судебную экспертизу.
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