Озлобленный продавец вывез детей за город и умыл зеленкой в российском регионе

Торговец в Чувашии заставил детей мыть лица зеленкой за украденные фрукты

Продавец фруктов в чувашском Ядрине умыл зеленкой двоих несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД в официальном Telegram-канале .

Предприниматель торговал мандаринами. Дети, 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра, без разрешения взяли всего несколько фруктов.

После этого мужчина заставил их сесть в машину. Он вывез детей за город, а затем заставил умываться зеленкой.

Местная полиция уточнила, что это произошло еще 30 июля. Однако мать пострадавших несовершеннолетних к правоохранителям не обращалась.

Оперативная информация о происшествии поступила начальнику местного отдела МВД. Он инициировал доследственную проверку по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних.

О возбуждении уголовного дела власти пока не сообщали.

