Новосибирец ограбил мальчика на улице Татьяны Снежиной

Неизвестный напал на подростка на улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Предварительно установлено, что злоумышленник похитил у несовершеннолетнего сумку с ценными вещами», — отметили в МВД.
Полиция выясняет все детали произошедшего.
Ранее в Подмосковье росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который угрожал ножом детям. Как выяснилось, несовершеннолетние помешали местному жителю тем, что гуляли на придомовой территории. Сотрудники вневедомственной охраны поймали подозреваемого и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
