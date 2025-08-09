Новосибирец ограбил мальчика на улице Татьяны Снежиной

Неизвестный напал на подростка на улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что злоумышленник похитил у несовершеннолетнего сумку с ценными вещами», — отметили в МВД.

Полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее в Подмосковье росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который угрожал ножом детям. Как выяснилось, несовершеннолетние помешали местному жителю тем, что гуляли на придомовой территории. Сотрудники вневедомственной охраны поймали подозреваемого и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.