Облившему девушку серной кислотой жителю Кубани вынесли приговор

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае приговорил облившего серной кислотой бывшую возлюбленную жителя Кубани к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В качестве компенсации вреда здоровья и моральных увечий мужчина должен выплатить потерпевшей миллион рублей. В суде уточнили, что на заседании он признал свою вину и объяснил произошедшее сильной обидой на девушку.

В августе 2023 года мужчина подошел к бывшей возлюбленной на улице и плеснул в нее серной кислотой. Следствие завело против него дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

В Балашихе арестовали 17-летнего подростка, который на почве ревности попытался зарезать мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Его отправили под стражу до 1 августа.