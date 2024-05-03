Эксклюзив 03 мая 2024, 20:28 «Отвратительно». Ставропольчанка — о поступке сына, который сжег «Новый Завет» Мать поджигателя «Нового Завета» назвала поступок сына отвратительным Freepik

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Жительница Ставропольского края Тамара М., чей сын подозревается в поджоге Библии, жестко отреагировала на поведение сына. В беседе с 360.ru она пообещала принять соответствующие меры по воспитанию.

«Отвратительно», — заявила женщина, отвечая на вопрос, что она думает о сожжении сыном и его друзьями «Нового Завета».

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По словам Мкртумян, она не знала, что ребенок планирует сжечь Библию.

«Если бы сын сообщил о своих намерениях, такого никогда бы не сотворил», — пояснила она.

Женщина отметила, что до этого подобных случаев с сыном никогда не было.

«В техникуме учится. Поведение как у обычного подростка», — уточнила мать, рассказывая о характеристиках мальчика.

Она добавила, что не знает приятелей сына, которые вместе с ним сожгли «Новый завет».

Ставропольчанка также сказала, что сына дома ждет более строгое наказание, чем профилактическая беседа.

«Не просто поговорим», — заключила она.

Всех трех подростков, подозреваемых в сожжении на мангале Библии, задержали. Вскоре им изберут меру пресечения.