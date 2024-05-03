Ставропольские подростки сожгли Библию на камеру | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 20:24 Ставропольские подростки сожгли Библию на камеру СК: в Ставропольском крае задержали подростков, которые сожгли Библию РИА «Новости»

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В Ставропольском крае задержали трех молодых людей, которые сожгли книгу «Новый завет» и записали происходящее на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

По предварительным данным, 2 мая в одном из дворов Новоалександровска подростки положили Библию в мангал с горящими дровами и сняли это на видео. Молодые люди опубликовали ролик в мессенджере.

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«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В феврале 2024 года в Грозном вынесли приговор мужчине, который сжег Коран. Противоправное действие совершил Никита Журавель, его задержали в мае 2023 года.