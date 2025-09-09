Отца погибших от дихлофоса детей под Красноярском приговорили к 2 годам условно

Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор Дмитрию Виноградову — отцу четверых детей, погибших от отравления дихлофосом около года назад в селе Красная Сопка Красноярского края. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона, мужчину приговорили к двум годам условного лишения свободы.

«Два года лишения свободы условно, испытательный срок три года», — заявил собеседник журналистов.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Семья — родители и четверо детей — съели на ужин курицу с пельменями. В итоге все отравились, дети скончались в больнице. Их похоронили в конце месяца, после выписки родителей из больницы.

Позже стало известно, что дом, где ужинала семья, в тот же день обработали дихлофосом. На первом допросе отец заявил, что помещение могли плохо проветрить. Как подтвердила экспертиза, причиной смерти стали инсектициды. В итоге главу семьи обвинили в причинении смерти по неосторожности.