Отлетевший из-за удара молнии кусок дерева чуть не убил семью в Подмосковье

Фото: 360.ru

Молния ударила в дерево в городском округе Пушкино Московской области. В результате огромный кусок коры на скорости прилетел в окно дома местного жителя, сообщил источник 360.ru.

Во время ЧП чудом никто не пострадал. Причем в момент удара молнии в доме находились дети.

«Расстояние от дерева до дома метров 50. После удара молнии у всех в радиусе 100 метров сгорели приборы», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Ранее из-за электрического разряда пострадали двое рабочих в районе Кунцево. Мужчины находились на стройплощадке, когда в нее ударила молния. Одного из пострадавших госпитализировали. Второго

Смертельный случай удара молнией также произошел в Республике Тыва. Местный подросток во время грозы помогал присматривать за табуном лошадей на чабанской стоянке в местности Кызыл-Кожага. Когда он поехал в степь, его поразило молнией.

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