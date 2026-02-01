Открывшие стрельбу по машине лихача инспекторы Ленобласти ранили подростка-пассажира

Огнестрельное ранение получил 16-летний пассажир автомобиля Lada Vesta Cross, которым управлял его 13-летний приятель. Стрельбу по машине открыли дорожные инспекторы Ленинградской области после игнорирования требований об остановке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что инспекторы засекли легковушку в минувшую субботу, 31 января, в деревне Куроло. Заметив экипаж, водитель резко развернулся и попытался уехать.

Правоохранители пустились в погоню. На множественные требования остановиться водитель не отреагировал, а только сильнее давил на газ, став угрозой для других участников движения.

Сотрудники Госавтоинспекции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но на лихача они впечатления не произвели. Правоохранители открыли прицельный огонь, добившись остановки машины в деревне Согиницы.

За рулем оказался 13-летний подросток, взявший машину у родителей без спроса. В результате стрельбы пострадал 16-летний пассажир, которого срочно передали прибывшим на место медикам.

Несовершеннолетнего водителя поставят на профилактический учет в ОДН, а против его матери и отца завели административное дело о неисполнении родительских обязанностей.

В начале октября прошлого года стрельбу по машине с подростками устроили инспекторы нижегородского Городца. Автомобиль правоохранители остановили, только пробив колеса.