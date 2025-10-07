Погоня за подростком-водителем в Нижегородской области закончилась стрельбой

В Нижегородской области ГАИ выстрелом остановила машину с подростком за рулем

В Нижегородской области инспекторы ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с подростком за рулем. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ночью в городе Городце правоохранители остановили ВАЗ-21150, но водитель попытался скрыться. После выезда за пределы населенного пункта полицейские предупредили о праве на применение оружия, но гонщик продолжал уходить от них.

Во время погони на шестом километре автодороги Мокшино — Сокольское инспектор совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам, Lada съехала в кювет.

За рулем находился 15-летний подросток, а на пассажирском сиденье — его 14-летний друг. Несовершеннолетние отделались ссадинами, их осмотрели врачи и передали родителям.

Силовики установили, что подросток тайно взял ключи от родительского автомобиля и отправился кататься с другом. Против отца гонщика составили административный протокол, а машину отправили на спецстоянку.

