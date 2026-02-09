Сегодня 20:23 Открытый перелом ноги получил 27-летний акробат на шоу в Нижнем Новгороде Акробат ФКП «Росгосцирк» сломал ногу при падении с лошади в Нижегородском цирке 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Происшествия

Цирки

Работа

Медицина

На арене Нижегородского цирка 7 февраля произошел несчастный случай. Акробат упал с лошади и сломал ногу. Началось расследование, сообщила пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

В номере «Курс» 27-летний артист-акробат спрыгнул с лошади, но что-то пошло не так. Он упал на манеж, повредив обе ноги. Его срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали открытый перелом обеих костей и ушибленные раны правой голени.

«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес. Пострадавший числился сотрудником ФКП «Росгосцирк». Полученные им травмы относятся к категории тяжелых. Ранее на арене Казанского цирка пострадал участник номера с BMX-велосипедом. Артист ударился головой и потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга.