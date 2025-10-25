В Казани артиста цирка госпитализировали после неудачного трюка

В Казани артист цирка во время представления неудачно выполнил трюк, ударился головой и потерял сознание. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на экстрим-шоу «Одержимые». Пострадавший артист не удержал равновесие при приземлении после прыжка на BMX-велосипеде.

Организаторы приостановили представление и увели мужчину за кулисы. Ему потребовалась госпитализация, врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что в Германии во время циркового представления погибла артистка из Испании Марина Барсело. Гимнастка разбилась на глазах у публики.