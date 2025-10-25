Падение артиста цирка во время трюка в Казани сняли на видео

В Казани артист цирка ударился головой и потерял сознание при неудачном выполнении трюка. Видео с моментом его падения оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что артист рухнул на манеж при приземлении после прыжка на BMX-велосипеде. Ему потребовалась госпитализация.

Руководитель номера Евгений Залесский в беседе с 360.ru отметил, что сейчас велосипедист чувствует себя хорошо.

«С ним все в порядке. Были у врача, врач сказал, что организм молодой и все будет хорошо», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что в Германии в разгар циркового шоу насмерть разбилась воздушная гимнастка. Она сорвалась на глазах у детей.