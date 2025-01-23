Открытое горение на складе в Клину ликвидировали, конструкции разбирают и проливают, чтобы не допустить нового пожара. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Склад загорелся на Волоколамском шоссе около 14:00. Площадь пожара доходила до 10 тысяч квадратных метров. На месте работали 40 специалистов и 12 единиц техники. Предположительно, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

В Telegram-каналах появилась информация, что на загоревшихся складах хранился сыр, поэтому московским ресторанам и магазинам грозит его дефицит. Однако арендатор склада рассказал, что помещение действительно предназначалось для продуктов питания, но на момент пожара было пустым.

Работник соседнего склада рассказал, что перед возгоранием услышал хлопок и тут же выбежал на улицу.