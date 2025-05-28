Открытое горение на рынке в Солнечногорске ликвидировали

Фото: кадр из видео / Пресс-служба МЧС России по Московской области

В Солнечногорске пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России.

На Промышленной улице огонь охватил площадь в 2 100 квадратных метров. Десять человек смогли покинуть здание самостоятельно. Как стало известно позднее, всего эвакуировали порядка 40 работников.

Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в подмосковной прокуратуре. По предварительным данным, возгорание началось в пекарне, находящейся на территории.

Также поступила информация, что пожар сначала полностью уничтожил магазин стройматериалов, а затем распространился на рынок.

Ранее издание Ura.ru сообщало, о пожаре возле челябинской многоэтажки. Разгоревшееся пламя испугало очевидцев.