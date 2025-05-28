Стройрынок загорелся в Солнечногорске. Огонь полыхает на 2100 «квадратов»

В Солнечногорске начался пожар на стройрынке на площади в 2100 кв. метров

В Солнечногорске загорелся строительный рынок. Кадры с места пожара оказались в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе подмосковного главка уточнили, что пламя охватило территорию на Промышленной улице. Огонь распространился на площади в 2100 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, что 10 человек эвакуировались самостоятельно. На месте работают более 60 человек и 18 единиц техники.

Небо заволокло черным дымом, над горящим зданием поднимаются языки пламени.

Telegram-канал Shot писал, что пожар сначала полностью уничтожил магазин стройматериалов на Красной улице, а затем перекинулся на рынок.