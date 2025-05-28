Двум спасателям понадобилась помощь медиков во время пожара в Солнечногорске

Администрация Солнечногорска: около 40 человек эвакуировали при пожаре на рынке

Во время пожара на строительном рынке в Солнечногорске двум пожарным потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее поступала информация о том, что машина с людьми застряла на территории из-за пожара. Барков эту информацию не подтвердил.

По его словам, более 50 человек работают над тушением пожара.

Заместитель главы администрации Солнечногорска Максим Барков рассказал 360.ru, что огонь распространился примерно на две тысячи квадратных метров. Эвакуировали порядка 40 человек, никто не пострадал.

По предварительным данным, спасатели надышались дымом. Им вызвали скорую.

Как сообщили в прокуратуре, пожар на солнечногорском строительном рынке мог разгореться из-за аварийного режима работы электрооборудования или неосторожного обращения с огнем.

UPD: в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что пострадавших нет.