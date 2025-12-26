Открытое горение ликвидировали в порту Темрюка в Краснодарском крае

Открытое горение в порту Темрюка ликвидировали. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение», — заявили представители штаба.

Там же отметили, что пожарные еще продолжают работать на месте происшествия. Чтобы полностью ликвидировать огонь, нужно охладить резервуары.

Пожар в порту вспыхнул в результате атаки беспилотников.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО сбили беспилотники в четырех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 77 украинских беспилотников над Россией. Как отметили в Минобороны, больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — 34. Также БПЛА ликвидировали над Ростовской, Калужской, Воронежской и Белгородской областями, над Московским регионом, Черным морем, Крымом и Азовским морем.