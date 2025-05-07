Теперь собственные нужды запитаны от другой линии — «Днепровская». При этом радиационный фон не изменился и остается в пределах нормы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил телеканалу CBS, что Россия не получала от США никаких предложений по передаче управления ЗАЭС. Он отметил, что станция находится в надежных руках, и единственное, что ей угрожает — попытки Украины устроить в Европе ядерную катастрофу.

При этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что станция не будет работать без Украины и США не смогут сами управлять ею, даже если Россия передаст контроль.