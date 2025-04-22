Зеленский захотел получить ЗАЭС под контроль Украины

Оператором Запорожской атомной электростанции может быть только Украина. Об этом на брифинге заявил глава республики Владимир Зеленский, чьи слова привели в Telegram-канале «Страна.ua».

«Запорожская станция, я об этом, мне кажется, говорил, что она сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать», — сказал он.

По мнению Зеленского, Соединенные штаты не смогут сами управлять этим объектом даже в том случае, если в России решат передать его им.

Глава киевского режима выразил уверенность в том, что только Украина способна отправить туда сотрудников для запуска реакторов и налаживания производства электроэнергии.

Также он заявил о готовности начать переговоры с Россией только после полного прекращения огня, которое является условием для любого формата диалога об урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что в США изучают возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.