Отец в Италии не сразу заметил, как раздавил 10-месячную дочь

В Италии спящий отец придавил 10-месячную девочку, она умерла в больнице

В Италии молодой отец случайно убил 10-месячную дочь. Он придавил ее своим телом во сне. Девочка умерла на третий день после госпитализации, сообщила газета Corriere Roma .

В больницу Джемелли 22 февраля доставили 10-месячного ребенка в критическом состоянии. Отец объяснил, что уснул вместе с ней на кровати и, не заметив, придавил своим телом. Проснувшись, мужчина обнаружил дочь посиневшей и бездыханной.

Скорая помощь доставила девочку в больницу Де Леллис в Риети. Осмотрев ее, врачи организовали транспортировку санитарным самолетом ARES 118 в отделение интенсивной терапии римской больницы. Длительная остановка сердца привела к необратимому повреждению головного мозга, поэтому несмотря на все усилия, ребенок скончался.

