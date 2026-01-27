Младенец погиб после того, как впервые остался с отцом наедине

В США девочка погибла от отека мозга с кровотечением, оставшись с отцом наедине

В США трехмесячная девочка погибла от сильного отека мозга с кровотечением, когда ее впервые оставили с отцом наедине. Об этом сообщил портал People .

Младенец перестал дышать 16 января, о чем сообщили в службу спасения. На место прибыли спасатели, пожарные и полицейские. Ребенку оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, но 19 января девочка умерла.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть младенца оказалась насильственной. У девочки был сильный отек мозга с кровотечением и кровоизлияние в глазах, а также сломаны четыре ребра. Такие травмы могли появиться только в результате ударов или при резком встряхивании ребенка.

Отца ребенка, 24-летнего Шона Самуэлса, арестовали. Мужчину обвинили в убийстве дочери, но свою вину он не признал. Следующее судебное заседание назначили на 13 февраля.

Ранее в Узбекистане отец попытался успокоить плачущего пятимесячного ребенка и засунул ему в рот носок. Малыш насмерть задохнулся.