Подростка похитили в коттеджном поселке в Сибири. С отца требуют 30 миллионов
В коттеджном поселке Серебряный Бор Красноярского края похитили 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что вчера поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали три миллиона рублей», — заявили в ведомстве.
Потом мужчина получил сообщение от похитителей. В нем было видео, на котором сын попросил выполнить их требования — заплатить выкуп в 10 раз выше похищенной суммы. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ребенка ищут.
По предварительным данным, отец похищенного — крупный бизнесмен. В 2025 году он вошел в топ-100 богатейших людей Красноярска, заняв 58 место, утверждает Shot.