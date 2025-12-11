Четверо приморцев украли ребенка и держали его в гараже

Четверо жителей Рудной Пристани в Приморье похитили двух человек, один из которых — несовершеннолетний. Пресс-служба Следственного комитета сообщила о завершении расследования уголовного дела.

«31 августа 2025 года фигуранты из личной неприязни, вызванной противоправными действиями потерпевших (двух местных жителей, один из которых — несовершеннолетний), поместили их в багажник автомобиля, после чего незаконно удерживали в гараже, угрожая применением физического насилия», — сообщили в ведомстве.

Потерпевших из гаражного плена освободила местная жительница. Уголовное дело направили в суд.

В конце ноября суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем студентам, осудив их на сроки от шести до восьми лет в колонии строгого режима за похищение человека с требованием выкупа. Похищенный получил легкие телесные повреждения и перенес моральные страдания.