Отец погибшей девочки на Ставрополье перед этим обработал дом ядом от клещей
Глава семьи из Новоалександровского округа Ставрополья, отравившейся химикатами, накануне обработал подвал ядом от клещей. Об этом заявил 360.ru один из соседей пострадавшей семьи.
«Слышал, что он травил клещей. Они есть, у меня на собаку садятся. Я в прошлом году травил», — рассказал мужчина.
По словам главврача центральной районной больницы Марат Еникеев., восьмилетнюю девочку спасти не удалось, а 12-летнего мальчика и их отца отправили вертолетом в краевой центр. В самой ЦРБ остаются мать и бабушка детей, их состояние оценивают как средней тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее следователи получили результаты экспертизы по делу о гибели четверых детей в Красноярском крае. Выяснилось, что все они отравились инсектицидами. Обвинение предъявили их отцу.
Перед этим в той же семье умер пятый ребенок, но его смерть была вызвана не отравлением.