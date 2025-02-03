СК возбудил уголовное дело из-за смерти пятого ребенка в красноярской семье

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили из-за гибели трехмесячного ребенка в семье из поселка Красная Сопка, где ранее четверо детей насмерть отравились токсичным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 1 февраля мать покормила ребенка грудью и уложила спать, а ночью нашла его мертвым. Младенец получал только грудное молоко, а мать накануне ела то же, что и всегда.

Экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. По предварительной версии, ребенок захлебнулся рвотными массами. Точную причину покажут химическая и гистологическая экспертиза. Краевая прокуратура контролирует расследование дела.

Утром 21 сентября та же семья обратилась к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Вскоре в больнице умерли четверо детей. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление инсектицидами.