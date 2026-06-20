Отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Якутии

В Якутии отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Жиганском районе. Об этом сообщила в телеграм-канале служба спасения Якутии.

Спасателям сообщили о пропаже двух мужчин 19 июня. Они выехали из Якутска в Жиганский район, на метеостанцию Джарджан, еще 13 июня. До места они так и не доехали.

«Известно, что это отец и сын, выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. В сообщении говорится, что в это время наблюдался сильный ураганный ветер», — уточнили в службе спасения.

Ранее в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с двумя туристами, которые сплавлялись по горной реке Учкулан. В то же время спасатели искали 15-летнего подростка, которого унесло течением во время купания на реке Марухе. Тело ребенка нашли в двух километрах от места происшествия.