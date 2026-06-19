Катамаран с двумя туристами перевернулся на горной реке в Карачаево-Черкесии

Во время сплава по горной реке Учкулан перевернулся катамаран с двумя туристами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

Один из туристов сумел выбраться на берег самостоятельно, а второго унесло течением. Спасатели его ищут. По данным МЧС, сплав не регистрировали.

В это же время на реке Марухе разыскивают подростка из станицы Кардоникской, который пропал во время купания. Спасатели напомнили, что вода в горных реках холодная, а дно может иметь большие и резкие перепады, поэтому при купании и сплавах нужно быть предельно осторожными.

В Ингушетии уже более 20 тысяч человек присоединились к поискам восьмилетнего мальчика, который вытащил друга из реки Сунжи, но сам пропал без вести.