Отец и сын погибли в Дмитровском городском округе, уйдя на рыбалку

Тела отца и сына нашли на кладбище в Дмитровском городском округе накануне вечером. Об этом сообщил mk.ru .

Мужчины ушли из дома 12 июня на рыбалку и не вернулись. С ними была овчарка, которая позже прибежала домой с обрывком поводка на шее — предположительно, собака его перегрызла.

По сообщению источника 360.ru, тревогу забила мать и бабушка мужчин. Пожилая женщина рассказала полицейским, что пропавшие не отвечают на звонки. На телах погибших не нашли следов насильственной смерти. Эксперты предполагают, что они отравились.

Ранее рыбаки из Владивостока чудом остались живы после того, как их катер чуть не затянуло под огромный контейнеровоз. Позже сообщалось, что мужчины якобы бросили якорь в неположенном месте.